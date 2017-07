USA: Mann erschlägt Ehefrau auf Luxuskreuzfahrt

Das Familiendrama spielte sich Dienstagabend vor der Küste Alaskas ab. Kenneth Manzanares geriet in Streit mit seiner Ehefrau Kristy (39). Wenig später lag die Frau blutüberstömt, mit schweren Kopfverletzungen in der Kabine. Augenzeugen sahen die Tochter laut "N- TV" auf den Gang laufen, ein Passagier eilte zur Hilfe und sah die blutbespritzte Kajüte. Als der Zeuge fragte, was geschehen ist, soll der Täter gesagt haben: "Sie hat nicht aufgehört, mich auszulachen."

Kenneth soll noch versucht haben, den leblosen Körper seiner Frau auf den Balkon zu ziehen - möglicherweise, um ihn über Bord zu werfen. Der Zeuge konnte das jedoch verhindern. 20 Minuten nach der Tat wurde Kristy für tot erklärt. Ihr Ehemann, dessen Händen und Kleidung blutverschmiert waren, wurde verhaftet. Das FBI ermittelt.

Zum Zeitpunkt des Verbrechens befanden sich 4000 Menschen an Bord. Passagiere gaben später an, sie hätten die Durchsage des Kapitäns, der über die Tat informierte, zuerst gar nicht erst genommen. Kurz zuvor hatte eine "Mord Mystery Night" stattgefunden - daher wurde die Durchsage für viele als Teil dieses Spiels betrachtet.