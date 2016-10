USA: Baby kam zweimal zur Welt

Ärzten in den USA ist eine medizinische Meisterleistung gelungen: Ein Baby ist gleich zweimal auf die Welt geholt worden. Die Mediziner hatten das Baby im Bundesstaat Texas einem Bericht des TV- Senders CNN zufolge in der 24. Schwangerschaftswoche aus der Gebärmutter geholt, weil ein Tumor am Steißbein entfernt werden musste. Nach der erfolgreichen OP planzten die Ärzte den Fötus wieder ein. Zwölf Wochen später kam das Baby gesund per Kaiserschnitt zur Welt. Die Ärzte bezeichneten es als "eine Art medizinisches Wunder", dass das Baby den Eingriff überlebte.