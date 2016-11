Ukraine: Lehrerin verkauft Schülerin für 9500 Euro

Eine ukrainische Lehrerin hat sich am Mittwoch vor einem Gericht in Charkow wegen Mädchenhandels verantworten müssen. Der 52- jährigen Sprach- und Literaturlehrerin wird zur Last gelegt, eine 13- jährige Schülerin aus ihrem Internat für mehr als 10.000 Dollar (rund 9500 Euro) verkauft zu haben. Sie selbst bestreitet die Vorwürfe und gibt an, in eine Falle gelockt worden zu sein.