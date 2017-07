Überfallserie in Graz: 3 Pensionistinnen beraubt

Die 71- Jährige wollte am Samstag gegen 10.40 Uhr nach einem Einkauf die Eingangstür zu einem Mehrparteienhaus in der Fischergasse aufsperren und hatte den Schlüssel bereits ins Schloss gesteckt. Plötzlich spürte sie von hinten einen Ruck und bemerkte, dass ihr ein unbekannter Täter die Goldkette vom Hals gerissen hatte.

Opfer schrie um Hilfe

Zeugen hörten die Hilferufe der Frau und konnten den vermeintlichen Täter in Richtung Körösistraße flüchten sehen. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Die Pensionistin wurde durch die Tat im Gesicht verletzt und musste im LKH Graz behandelt werden.

Der Räuber ist zwischen 20 und 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat kurze dichte dunkle Haare und war u.a. mit schwarzem T- Shirt und schwarzer langer Hose bekleidet. Ferner trug er eine schwarze Umhängetasche.

Zeugen werden ersucht, sich mit dem Journaldienst des Kriminalreferates unter der Telefonnummer 059133/65 3333 in Verbindung zu setzen.

"Gehirnblutung und Nasenbeinfraktur"

Die Polizei vermutet auch einen Zusammenhang mit ähnlichen Straftaten in der jüngsten Vergangenheit. Am Donnerstag war eine 76- jährige Frau wahrscheinlich ebenfalls in der Fischergasse am Heimweg vom Einkaufen überfallen und schwer verletzt worden. Eine Nachbarin hatte die blutüberströmte Frau in ihrer Wohnung gefunden. Der Täter dürfte seinem Opfer zwei Goldketten geraubt und ihr Schläge auf Kopf und Gesicht versetzt haben. "Die Grazerin erlitt eine Gehirnblutung und eine Nasenbeinfraktur, teilte die Polizei mit.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen

Und am Freitag vor einer Woche hatten Passanten eine 82- jährige Frau bewusstlos neben der Fahrbahn im Süden von Graz entdeckt. Sie wies lebensgefährliche Kopfverletzungen auf, aus ihrer Handtasche fehlten Bargeld und Wertgegenstände. Auch in diesem Fall könnte es sich um ein und denselben Täter handeln. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!