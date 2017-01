Salcher und Lösch fahren bei Para- WM zu Gold

Bei den Damen nahm die querschnittsgelähmte Claudia Lösch erfolgreich Revanche an Dauerrivalin Anna Schaffelhuber. Am Mittwoch war die Niederösterreicherin von der Deutschen in der Abfahrt der Sitzend- Klasse noch knapp geschlagen worden, einen Tag später setzte sie sich 45/100 vor Schaffelhuber durch.

Redaktion krone Sport