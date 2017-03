Pöltl erzielt zum zweiten Mal zwölf Punkte in NBA

Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Dienstag zum zweiten Mal binnen neun Tagen in einem NBA- Spiel zweistellig gescort. Der 21- jährige Wiener erzielte beim 131:112 der Toronto Raptors gegen Orlando Magic neuerlich zwölf Punkte. Angeführt von DeMar DeRozan (36) feierten die Kanadier den sechsten Sieg hintereinander und den 45. in der laufenden Saison.