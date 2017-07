Nach Mord an Landsmann: Lebenslang für Griechen

Wegen Mordes ist ein 29 Jahre alter Grieche am Mittwochabend in Innsbruck zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte im November 2016 auf einem Parkplatz in Söll einen 31 Jahre alten Landsmann mit zehn Schüssen niedergestreckt. Die 32 Jahre alte Frau des Opfers hatte laut Anklage den Mordplan unterstützt und der Erschießung ihres Mannes zugestimmt - sie wurde wegen Beitragstäterschaft zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.