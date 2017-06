London: Alle drei Täter waren Behörden bekannt

Der 22- jährige Zaghba, ein Italiener marokkanischer Herkunft, war demnach im März 2016 auf dem Flughafen von Bologna festgenommen worden. Die italienischen Behörden sahen aber nicht genügend Beweise, um ihn wegen Terrorismus belangen zu können.

Vielmehr habe Zaghba am Flughafen Verdacht geschürt, weil er lediglich mit einem Rucksack nach Istanbul reisen wollte und sich merkwürdig verhalten habe, sagte Staatsanwalt Giuseppe Amato dem Radiosender Radio 24. So soll er dem kontrollierenden Beamten zunächst gesagt haben, er wolle ein Terrorist werden, er habe sich dann aber korrigiert. Zaghba wurde anschließend wieder freigelassen. Die britischen Geheimdienste seien aber informiert worden, dass er potenziell gefährlich sein könnte, sagte Amato weiter. In Italien sei er zudem "immer überwacht" worden.

Youssef Zaghba Foto: AP, AFP

Mutter: "Habe Radikalisierung mitbekommen"

Die Mutter des Italo- Marokkaners ist der Ansicht, dass sich ihr Sohn im letzten Jahr in England radikalisiert habe. "Er ist starrer geworden. Von seinem Blick habe ich begriffen, dass es zu einer Radikalisierung bezüglich der islamischen Prinzipien gekommen war", berichtete die Italienerin Valeria Collina, die vor 26 Jahren zum Islam übergetreten war, in einem Interview mit italienischen Medien am Mittwoch.

In London hatte ihr Sohn als Kellner in einem pakistanischen Fast Food gearbeitet. "Er arbeitete zehn Stunden am Tag und das beruhigte mich. Dann ist das passiert, was geschehen ist. Etwas Schreckliches, das nicht hätte geschehen sollen und nie wieder geschehen darf. Ich werde das Mögliche tun, um das zu verhindern. Man muss vor allem die Jugend erziehen", sagte die in der Provinz Bologna lebende Collina. Sie ist davon überzeugt, dass sich ihr Sohn online radikalisiert hat: "Wir haben immer Youssefs Freundschaften kontrolliert. Er benützte jedoch Internet, von dort kommt alles. Weder in Italien, noch im marokkanischen Fez, wo er an der Universität Informatik studierte, hat er sich jemals von jemanden beeinflussen lassen."

Foto: AP

Italiens Polizeichef: "Habe ein reines Gewissen"

Italiens Polizeichef Franco Gabrielli sieht keinen Grund für Vorwürfe an die Geheimdienste seines Landes. Italien habe ein "reines" Gewissen, zitierte die Nachrichtenagentur ANSA Gabrielli während einer Veranstaltung auf der Insel Lampedusa. Er wolle zudem keinen Streit mit britischen Amtskollegen lostreten, fügte er hinzu.

London- Attentäter in Dschihadisten- Doku zu sehen

Ein weiterer London- Attentäter, Khuram Shazad Butt (27), ein in Pakistan geborener Brite, hatte seine Gesinnung nicht verborgen und sogar in einer TV- Dokumentation mit einer Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) posiert. Er war der Polizei und dem Inlandsgeheimdienst MI5 bekannt. Trotz seiner radikalen Ansichten arbeitete er 2016 mehrere Monate für die Londoner U- Bahn. Die Sicherheitskräfte stuften ihn als nachrangig ein.

Dritter Täter war abgelehnter Asylwerber

Rachid Redouane (30), ein Marokkaner, der sich auch als Libyer ausgegeben hat, soll Berichten zufolge in Großbritannien Asyl gesucht haben. Sein Antrag sei aber 2009 abgelehnt worden. Sicherheitskreise in Irland bestätigten, er habe 2012 in Dublin eine Britin geheiratet und sich damit das Bleiberecht für Großbritannien gesichert.

Die drei Attentäter hatten am Samstagabend bei Attacken auf der London Bridge und am nahen Borough Market mehrere Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Angesichts der Kritik an den britischen Sicherheitsbehörden hatte Premierministerin Theresa May bereits am Dienstag eine Untersuchung des Einsatzes angekündigt.

Theresa May Foto: AFP/Oli Scarff

Imame verweigern Attentätern Totengebet

Für Aufsehen sorgte zudem ein offener Brief von 130 Imamen aus Großbritannien. Die muslimische Religionsführer kündigten an, den drei Terroristen von London, das Totengebet verweigern zu wollen. Aus Schmerz über das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen habe man beschlossen, das Totengebet Salat al- Janaaza, bei dem um Vergebung für die Taten der Verstorbenen und ihren Eintritt in das Paradies gebetet wird, für die drei Attentäter nicht zu sprechen, teilte das Muslim Counci of Britain (MCB) am Montagabend mit. Man sei "geschockt und abgestoßen" vom Verhalten der Attentäter, deren "unhaltbares Handeln, den Lehren des Islam widerspricht".

Über 130 Imame riefen dazu auf, den Terroristen das Totengebet zu verweigern. Foto: mcb.org.uk

Die Imame fordern auch andere Muslime und religiöse Autoritäten auf, es ihnen gleich zu tun. Die Terroristen würden vergeblich versuchen, die Gesellschaft zu spalten und genössen "weder die Legitimität noch Sympathie" der muslimischen Gemeinschaft. "Es ist die islamische Pflicht eines jeden Muslim loyal zu dem Land zu sein, in dem er lebt." Man werde nun Fragen stellen, um zu verstehen, wie "der Hass in einigen Elementen unserer eigenen Gemeinschaften Fuß fassen konnte", heißt es in der Erklärung, die von Vertretern verschiedener Strömungen des Islams unterzeichnet wurde.

Muslimische Führer verurteilten den Terroranschlag von London. Foto: AP

Foto: AP