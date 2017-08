Kärnten: 25- Jähriger attackiert Vater mit Messer

Zu der brutalen Auseinandersetzung kam es um 6.15 Uhr in der Wohnung des Vaters, in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See. Dabei dürfte der Streit eskaliert sein. Der junge Mann schlug seinem Vater mit einem Bild auf den Kopf und fügte ihm mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Halsbereich zu. Dann zertrümmerte er eine leere Weinflasche am Kopf des Opfers und schlug mit dem abgebrochenen Flaschenhals mehrmals gegen das Gesicht und den Hals des 60- Jährigen.

Dem 60- Jährigen gelang es schließlich zu flüchten. Nachbarn, die das blutüberströmte Opfer vor dem Mehrparteienwohnhaus antrafen, verständigten die Polizeistreife. Nach der Erstversorgung durch die Beamten, wurde er mit der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der 25- Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.