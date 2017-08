Hamilton: "Vettel mag nicht mein Teamkollege sein"

Hamiltons Vertrag bei Mercedes läuft noch bis Ende 2018, jener von Vettel dagegen endet bereits nach dieser Saison. Auf die klare Nummer- eins- Position, die er bei Ferrari innehat, müsste Vettel bei den Silberpfeilen auf jeden Fall verzichten, meinte der dreifache Weltmeister Hamilton schmunzelnd. "Er wäre nicht in der Position, in der er jetzt bei seinem Team ist, wenn es darum geht, wie das Team arbeitet."

Foto: AP

Vettel selbst geht nicht von Neuigkeiten zu seiner Formel- 1-Zukunft vor dem Ferrari- Heimrennen nächste Woche in Monza aus. "Ich erwarte ehrlich gesagt keine Neuigkeiten in den kommenden zwei Wochen", sagte der WM- Leader am Donnerstag im Fahrerlager in Spa- Francorchamps. In der Vergangenheit nutzte Ferrari das Heimspiel gern für die Verkündung neuer Verträge seiner Top- Fahrer.