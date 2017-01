Gabriel geht: Schulz soll gegen Merkel antreten

Bisher hatte Gabriel (derzeit Vizekanzler und Wirtschaftsminister) als wahrscheinlichster SPD- Kanzlerkandidat gegolten. Schulz dagegen war als Nachfolger von Außenminister Frank- Walter Steinmeier gehandelt worden, der im Februar voraussichtlich ins Amt des Bundespräsidenten gewählt werden wird. Nun will Gabriel selbst das Amt des Außenministers übernehmen. Zudem will er in einer Sondersitzung der SPD- Bundestagsfraktion am Mittwoch seine bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries als neue Wirtschaftsministerin vorgestellen, wie die Deutsche Presse- Agentur am Dienstag aus SPD- Kreisen erfuhr.

Zudem möchte Gabriel seinen Parteifreund Schulz als Kanzlerkandidaten vorschlagen. "Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD", sagte Gabriel dem "Stern" laut einem im Voraus veröffentlichten Interview. Schulz habe "die eindeutig besseren Wahlchancen". Am Dienstagabend will das SPD- Präsidium in Berlin zusammenkommen, um über die personelle Neuaufstellung zu beraten.

Martin Schulz Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ, APA/AFP/CLEMENS BILAN

Schulz mit besseren Beliebtheitswerten

Den letzten Ausschlag für diese Entscheidung hat offenbar eine Umfrage unter SPD- Anhängern gegeben, in der eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September einräumt. In einer Umfrage für den ARD- "Deutschlandtrend" im Dezember zeigten sich 57 Prozent der Bürger mit Schulz' Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Schulz lag somit gleichauf mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Angela Merkel im Gespräch mit Martin Schulz Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/picturedesk.com

In Umfragen liegt die SPD mit 20 bis 22 Prozent allerdings deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 25,7 Prozent aus dem Jahr 2013. Bei der CDU reichen die Umfragewerte von 32 bis 38 Prozent.