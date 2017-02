Davis- Cup- Team muss im April nach Weißrussland

Österreichs Davis- Cup- Team muss in der zweiten Runde der Europa- Afrika- Zone I vom 7. bis 9. April nach Weißrussland. Die Weißrussen setzten sich am Sonntag im Heimspiel in Minsk gegen Rumänien knapp mit 3:2 durch und sind nun nächster Gegner der ÖTV- Equipe. Bereits zuvor hatte das Los über den Schauplatz im Falle eines Duells mit Österreich zugunsten der Weißrussen entschieden.