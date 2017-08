Autos in Tunnel kollidiert: Drei Verletzte

Um 13.50 Uhr fuhr der 43- Jährige auf der Pyhrnautobahn (A9) im Selzthaltunnel in Fahrtrichtung Graz. Eigenen Aussagen zufolge habe er sich vor der Einfahrt in den Tunnel nicht wohlgefühlt. Ihm sei schon nach kurzer Fahrt im Tunnel schwarz vor Augen geworden, danach könne er sich an nichts mehr erinnern.

Foto: LPD Steiermark

Auf linke Fahrbahn gekommen

Laut Polizeiangaben dürfte das Fahrzeug des 43- Jährigen nach der Einfahrt in den Tunnel plötzlich auf die linke Fahrbahnseite gekommen und mit dem Pkw eines 52- jährigen Lenkers seitlich kollidiert sein. Danach stieß er mit dem Fahrzeug eines 30- jährigen Lenkers frontal zusammen.

Foto: LPD Steiermark

Der 43- Jährige und der 30- Jährige wurden vom Roten Kreuz schwer verletzt ins Landeskrankenhaus Rottenmann eingeliefert. Der 52- Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Für die Aufräumarbeiten musste der Selzthaltunnel bis 15.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.