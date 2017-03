Arnautovic schießt Stoke per Doppelpack zum Sieg!

Besonders schön war das 1:0 durch Arnautovic, der sich einen hohen Ball in den Strafraum bedrängt durch zwei Gegenspieler herunternahm, die beiden ebenso aussteigen ließ wie Middlesbrough- Goalie Victor Valdes und dann über die zurückeilenden Defensivleute einschoss (29.). Kurz vor der Pause erhöhte der Wiener nach Vorarbeit von Peter Crouch auf 2:0 (42.) und fixierte damit auch den Endstand.

Fünftes Liga- Tor für "Arnie" in dieser Saison

Es war das fünfte Liga- Tor bzw. bereits der zweite Doppelpack des 27- Jährigen in dieser Saison, am 14. Jänner hatte Arnautovic auch beim 3:1 gegen Sunderland doppelt getroffen. Insgesamt gelangen ihm in der englischen Liga bisher vier Doppelpacks, in der vergangenen Saison hatte er auch gegen Manchester City (2:0 am 5. Dezember 2015) zweimal gejubelt.

Fuchs trifft bei zweitem "Foxes" - Sieg in Folge

Fuchs, dessen Team zu Hause früh in Rückstand geraten war, brachte die "Foxes" mit dem Ausgleich nach Pass von Jamie Vardy wieder zurück (27.) ins Spiel, Riyad Mahrez (57.) sowie ein Eigentor von Tom Huddlestone (91.) besiegelten das Schicksal von Hull und machten den zweiten Leicester- Sieg in Folge perfekt. Für den trudelnden Champion in der laufenden Saison ein Novum.

Ausgerechnet in den ersten beiden Spielen nach der Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri gelang das nun. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt fünf Punkte. Kein Erfolgserlebnis konnte Sebastian Prödl, am Samstag dritter Österreicher im Einsatz, verbuchen. Der ÖFB- Teamverteidiger unterlag mit Watford 3:4 im Heimspiel gegen Southampton.

Die Ergebnisse der 27. Runde:

Samstag

Manchester United - Bournemouth 1:1

Leicester City - Hull City 3:1

Stoke City - Middlesbrough 2:0

Swansea City - Burnley 3:2

Watford - Southampton 3:4

West Bromwich - Crystal Palace 0:2

Liverpool - Arsenal

Sonntag

Tottenham Hotspur - Everton (14.30 Uhr)

Sunderland - Manchester City (17 Uhr)

Montag

West Ham - Chelsea (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 26 20 3 3 36 63 2. Tottenham 26 15 8 3 32 53 3. Manchester C. 25 16 4 5 22 52 4. Arsenal 25 15 5 5 26 50 5. Liverpool 26 14 7 5 22 49 6. Manchester U. 26 13 10 3 17 49 7. Everton 26 12 8 6 15 44 8. West Bromwich 27 11 7 9 2 40 9. Stoke 27 9 8 10 -8 35 10. Southampton 26 9 6 11 -2 33 11. West Ham 26 9 6 11 -9 33 12. Burnley 27 9 4 14 -10 31 13. Watford 27 8 7 12 -14 31 14. Bournemouth 27 7 6 14 -15 27 15. Leicester 27 7 6 14 -15 27 16. Swansea 27 8 3 16 -24 27 17. Crystal Palace 27 7 4 16 -11 25 18. Middlesbrough 27 4 10 13 -11 22 19. Hull City 27 5 6 16 -29 21 20. Sunderland 26 5 4 17 -24 19