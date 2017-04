Auf Aufstiegskurs! Österreich überrollt Südkorea

Österreichs Eishockey- Nationalteam steht vor der Rückkehr in die A- WM. Die ÖEHV- Auswahl überzeugte am Donnerstag bei der WM der Division 1A in Kiew mit einem 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) gegen das davor ungeschlagene Südkorea und geht als Tabellenführer in den Schlusstag. Mit einem weiteren Erfolg im abschließenden Spiel am Freitag (16 Uhr) gegen Polen kann der Aufstieg fixiert werden.