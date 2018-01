Junggesellen kürten neuen Präsis

"Ich muss jetzt für Ruhe und Ordnung in den Reihen der Junggesellen sorgen", lacht Kevin Herzog, der frisch gewählte Präsis nach einer langen Nacht. "Schlaf brauchen wir Junggesellen nicht so viel."

Vereinigte zu Tamsweg feiern

Bei der Abstimmung am Montagabend im Gambswirt waren die rund 70 anwesenden Junggesellen unter Hochspannung: "Mein Name ist gleich am Anfang einmal genannt worden. Ich hab mir schon gedacht: ,Das könnt’ gefährlich werden", meint Kevin Herzog, der beruflich als Konstrukteur bei Palfinger immer nach Salzburg auspendelt. An den Wochenenden ist er aber dem Lungau treu. Auch Freundin Tanja Kandler ist Lungauerin. Und die neue Funktion bei den Vereinigten wird ihn jetzt noch mehr an seine Heimat binden.

Kevin Herzog übernahm große Ehre

Turbulent verspricht die Vereinigten-Woche ab 15. Jänner zu werden (dieses Jahr ohne Kommissärs-Neuwahl und Umzug). Der Donnerstag (Gestrigen Tag suchen) und Freitag (Geldtaschlwaschen) gehört ganz den Junggesellen.

Festwoche im Jänner

Herzog ist schon seit sieben Jahren bei den Vereinigten. An der Bruderschaft schätzt er den Zusammenhalt: "Das ist noch intensiver als bei Vereinen." Die Pflege der Geselligkeit ist oberstes Gebot. Auch wer Hilfe braucht, ist im Kreise der Bruderschaft gut aufgehoben.

Der amtierende Kommissär Reinhard Wieland streut dem obersten Junggesellen Rosen: "Wir sind begeistert. Ein toller Bursch, der für alle Junggesellen da sein und sie zusammenführen wird."

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung