Afghanen wieder gewalttätig

Sie hatten sich irgendwo in St. Johann Alkohol besorgt und wollten anfangs friedlich in ihrer Asylunterkunft feiern.

Doch am Montagabend eskalierte die Situation. Es kam zu einer wilden Schlägerei. Die Heimleitung rief die Polizei zu Hilfe.

Die Beamten nahmen zuerst die Daten eines 17-Jährigen auf. Doch dann mischten sich immer mehr Betrunkene ein. Sie verhielten sich extrem aggressiv. Als ein weiterer 17-Jähriger mit einer blutenden Nase erschien, eskalierte die Lage vollends. Ein 16-Jähriger versuchte auf die Beamten loszugehen. Und der anfangs befragte 17-Jährige schlug sich plötzlich selbst mit der Faust mehrmals ins Gesicht.

Die drei Afghanen konnten schließlich von den Beamten überwältigt und abgeführt werden. Auch auf der Polizeiinspektion wollten sie sich anfangs nicht beruhigen. Nachdem Rot-Kreuz-Sanitäter sie versorgt hatten, konnten sie schließlich doch noch alle befragt werden. Die verletzten 17-Jährigen wurde ins Spital nach Schwarzach gebracht, der 16-Jährige in seine Unterkunft. Die drei wurden bei Gericht angezeigt.

In der Landeshauptstadt überfielen in der Nacht zum Dienstag zwei - wie das Opfer angab - Afrikaner einen 21-jährigen Iraker. Einer der Männer hielt ihn fest, der andere prügelte auf ihn ein. Der Iraker setzte sich zur Wehr, da ließen die Unbekannten von ihm ab. Das Opfer glaubt, dass sie ihm das Handy und die Geldbörse rauben wollten. Der Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus gebracht.

INTERVIEW - "Nicht alle vorverurteilen"

Dr. Johannes Dines, der Direktor der Salzburger Caritas, verurteilt Kriminalität. Er bittet aber darum, nicht alle Asylwerber in einen Topf zu werfen.

Herr Dines, in den vergangenen Tagen gab es mehrere Schlägereien zwischen Asylwerbern. Sind diese gewaltbereiter?

Nein, man muss ihre Situation verstehen. Bei diesen Vorfällen war Alkohol im Spiel, unter diesem Einfluss fangen auch Einheimische oft zu raufen an. Außerdem muss ich betonen, dass 3200 Menschen in Asylunterkünften sind. Da sind die paar Vorfälle umgerechnet auf die Anzahl der Menschen keine so große Sache.

Was kann noch dazu führen, dass Asylwerber in Salzburg aggressiv werden?

Diese Menschen haben Trauma erlebt, die Fluchterfahrung und dann gibt es Jugendliche, die ganz allein hier sind. Und nun werden sie in die Warteschleife gegeben, wissen nicht ob sie wieder weg müssen. Sie haben keine Perspektiven, das Herumsitzen löst Verzweiflung aus. Sie bräuchten Sozialkontakte und Aufgaben. Ich verurteile Kriminalität, aber man darf nicht alle in einen Topf werfen.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung