Streit in St. Veit: Mann ging auf Frau los

Nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung sah die 36-Jährige keinen anderen Ausweg mehr und verschanzte sich im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung in St. Veit an der Glan. Doch ihr wildgewordener Lebensgefährte trat die Tür ein und ging auf die Frau los. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen am Kopf und dem restlichen Körper. Beide waren betrunken.

Zu Fuß zur Polizei geflüchtet

In einem kurzen Moment während des Streits konnte sich die Frau von ihrem gewalttätigen Lebensgefährten loseisen und flüchtete nur mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet nach draußen. Ihr Ziel war die rund 300 Meter entfernte Polizeistation. Weil er seine Lebensgefährtin sowie einen Bekannten in der Hitze des Gefechts auch mit dem Umbringen bedroht hat, wurde der Mann vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. Gegen den amtsbekannten St. Veiter wurde außerdem ein Betretungsverbot ausgesprochen. Eine Anzeige folgt.

Clara Milena Steiner, Kärntner Krone