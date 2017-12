Fahnder tricksten Bande aus

Erstmals aufgetaucht ist die Bande aus dem westungarischen Komitat Veszprém in diesem Sommer. Seither trieb sie in ganz Ostösterreich ihr Unwesen. Abgesehen hatten es die Profis stets auf Baustellen unter anderem der ÖBB. Neben Spezialgeräten für den Gleisbau stahlen die vorerst Unbekannten auch Baggerschaufeln, Reifen und Baumaschinen wie Vibrationsstampfer. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Kriminalisten jedoch heraus, wann die Bande ihren nächsten Coup plante.

Noch vor dem dritten Adventsonntag wollten die Einbrecher erneut zuschlagen. Als sie gegen 22 Uhr in Klingenbach die Grenze nach Österreich passierten, lagen die Fahnder bereits auf der Lauer. Die Täter wurden beschattet. Wie bei allen Coups der Bande waren als Vorhut Komplizen in einem Pkw unterwegs, um die Lage zu sondieren. Dahinter folgte ein Kastenwagen zum Abtransport der Beute. Ziel der Profis war das Maschinenlager beim Bahnhof in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen (NÖ). Mit Diebsgut um mehr als 13.000 Euro machten sich die Einbrecher auf den Retourweg. Auf der Bundesstraße bei Siegendorf war schließlich Endstation. Für alle sechs Täter klickten die Handschellen.

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung