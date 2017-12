Brandstiftung im Schulhof: Brand wurde verhindert

Da konnte ein Großbrand gerade noch verhindert werden: Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Montag im Innenhof der Benediktinerschule in Klagenfurt einen Papiercontainer in Brand gesteckt. Die Flammen breiteten sich rasch aus und zerstörten einen Holzschuppen. Die Feuerwehr konnte Ärgeres verhindern.