Container-Knacker halten Polizei auf Trab

Am vergangenen Wochenende wurden zwei Baustellencontainer im Villacher Stadtgebiet gewaltsam aufgebrochen. Dabei verschwand Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter konnten auch Bargeld sowie einen Firmenlaptop erbeuten. An dem selben Wochenende schlugen Einbrecher auch in Drobollach am Faaker See zu. Mehrere hochwertige Markenwerkzeuge wurden gestohlen. "Das Werkzeug aus dem Container wurde vermutlich mit einer Schubkarren zum Fluchtfahrzeug transportiert", erzählt ein Polizist. Das Diebsgut werde dann im Ausland zu Geld gemacht. Die betroffene Baufirma beziffert den Sachschaden mit mehreren Tausend Euro.