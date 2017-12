Schweden verliert, Norwegen-Frankreich im Finale!

Der Welt-und Europameister setzte sich am Freitag in Hamburg im Duell mit dem WM- und EM-Zweiten souverän mit 32:23 (17:10) durch und peilt nun seinen vierten Gold-Triumph in der WM-Geschichte an. Finalgegner am Sonntag an gleicher Stätte ist der Olympia-Zweite Frankreich, der das zweite, wesentlich spannendere Halbfinale gegen Schweden mit 24:22 (11:12) gewann.