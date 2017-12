Wurde in Russland ein Atomunfall vertuscht?

Ruthenium-106 auch in Österreich nachgewiesen

So hatte das Umweltministerium Anfang Oktober bekannt gegeben, dass die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) an mehreren Messstellen in Österreich in der Luft geringe Mengen an Ruthenium-106 nachgewiesen habe. Die Konzentration liege im sehr niedrigen Bereich von wenigen Millibecquerel pro Kubikmeter und sei radiologisch unbedenklich. Auswirkungen auf Bevölkerung und Umwelt seien auszuschließen, hieß es damals.

Mark Perry/Christoph Matzl, Kronen Zeitung, krone.at