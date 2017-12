Hayek: "Weinstein sagte: 'Ich werde dich töten'"

Sie habe stets Nein gesagt - und dafür Weinsteins ganze Wut zu spüren bekommen. Nächtliche Anrufe mit absurden Forderungen - wie ihren Agenten zu feuern, weil der ihm bei einem anderen Deal in die Quere gekommen sei -, Bestrafungen - wie ihr ihren eigenen Film "Frida Kahlo", an dem sie seit Jahren recherchiert und gearbeitet hatte, wegzunehmen - und auch Drohungen seien die Folge gewesen. "In seinen Augen war ich keine Künstlerin. Ich war nicht mal ein Mensch. Ich war ein Ding: kein Nobody, nur ein Body."

"Er hat mir gesagt, er sei jetzt ein anderer Mann"

Sie habe ihm aber niemals gezeigt, wie verängstigt sie von seinem Verhalten gewesen sei, wie sehr es sie verletzt habe. Jahre später habe sie ihn zufällig bei einer Veranstaltung getroffen. Er habe sie zur Seite genommen und ihr gesagt, dass er zu rauchen aufgehört und einen Herzinfarkt gehabt habe. Er habe auch gesagt, dass er sich verliebt und Georgina Chapman geheiratet habe und nun ein anderer Mann sei. "Ich habe ihm geglaubt", schreibt Hayek.