BVB-Boss spricht Klartext: Stöger keine Notlösung!

Nach dem Auswärtserfolg in Mainz verwehrte sich Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Peter Stöger ob dessen kurzer Vertragslaufzeit als "Notlösung" zu bezeichnen. "Es gibt momentan nur eine Situation, mit der wir uns gerade beschäftigen - wie wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Alles andere ist nebensächlich", sagte Watzke gegenüber der "Sport Bild". (Oben im Video sehen Sie, was Stöger nach seinem ersten Spiel als Dortmund-Trainer zu sagen hatte!)