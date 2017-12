Profivertrag für RLW-"Bomber" Akyildiz bei Altach!

Der türkischstämmige Akyildiz, der erst im vergangenen Sommer von Hohenems zu Altach gekommen war, trainierte bereits in den vergangenen Wochen bei den Profis mit. "Die Entwicklung von Volkan in den letzten Monaten ist sehr positiv. Er bekommt nun die Chance für den nächsten Schritt in seiner Karriere", sagte Altachs Sport-Geschäftsführer Georg Zellhofer.