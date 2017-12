Max Franz: "Richtigen Satz gibt es dafür keinen"

"Man kann da eigentlich nichts sagen. Weil es für solche Tragödien keinen richtigen Satz, keine richtigen Worte gibt", meint der 28-Jährige, der bereits seit Montag im Grödner Tal trainiert. Dass man den gesamten Sport jetzt überdenken müsse, glaubt er dennoch nicht. "Jedem ist klar, dass das, was wir machen, sehr gefährlich ist. Aber bei diesen beiden Unfällen ist halt auch alles Pech zusammengekommen, das nur zusammenkommen kann. Es ist so richtig blöd gelaufen. Und mein gesamtes Mitgefühl gilt natürlich den Familien von David und Max."

Ein ganz klares Ziel

Er wirkt nachdenklich bei diesen Worten. Traurig. Dabei würde er sich hier, im Grödner Tal, eigentlich wohler fühlen als in allen anderen Weltcuporten. Das schon so vertraute Teamhotel in Geh-Entfernung vom Zielraum. Und vor allem die Piste. Auf der er 2011 als Fünfter im Super-G erstmals mitten in die Weltspitze gefahren war. Und auf der er vor einem Jahr in der Abfahrt auch den ersten Weltcupsieg in seiner Karriere feiern konnte.