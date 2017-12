Champions League: Auslosung der Achtelfinal-Duelle

Die Fußball-Welt blickt heute gespannt nach Nyon. In der UEFA-Zentrale in der Schweiz werden ab 12 Uhr die Achtelfinalpaarungen in der Champions League ausgelost. Den Bayern winken Hammerlose wie der FC Barcelona um Superstar Lionel Messi oder Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola. Auch Real Madrid beendete die Gruppe nur als Zweiter, trifft somit im Achtelfinale auf einen Gruppenersten.