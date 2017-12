Deutsche Handballerinnen im WM-Achtelfinale out

In den weiteren drei Achtelfinali setzte sich ebenfalls in Magdeburg Montenegro mit 31:29 (14:9) gegen Serbien durch, am Spielort Leipzig feierten die Französinnen einen 29:26-(14:11)-Sieg über Ungarn und die Schwedinnen waren gegen Slowenien beim 33:21 (18:12) überhaupt ungefährdet.

Die restlichen Viertelfinalisten werden am Montag ermittelt: Rumänien - Tschechien, Russland - Südkorea (jeweils 17.30 Uhr) sowie Japan - Niederlande, Spanien - Norwegen (jeweils 20.30)