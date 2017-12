Unsere Kosovo-Soldaten: Heiligabend auf Patrouille

Sicherheit für Serben und Kosovo-Albaner

Der einzige Lichtblick: Die Leute hier leben in Sicherheit. Auch an Brennpunkten wie dem knapp 700 Jahre alte christlichen Kloster Visoki Decani, ein serbisches Nationalheiligtum, mitten im Gebiet der Kosovo-Albaner. Bis an die Klostermauern schlugen hier 2007 bei Unruhen Granaten ein. "Ich werde am 24. Dezember auf Patrouille rund um das Kloster sein", erklärt Korporal Vötterl vom Jägerbataillon 25 in Klagenfurt im Gespräch mit der "Krone". Der junge Salzburger ist mit seinen Kameraden in Pec stationiert, rund 17 Kilometer von dem Kloster entfernt. "Kurz mit daheim telefonieren wird sich sicherlich ausgehen", ergänzt Zugsführer Schimek. "Aber ansonsten sind wir ganz normal auf unseren Posten." Für den 22-jährigen Kärntner ist es bereits das zweite Weihnachten im Kosovo. "Familie und Essen, das geht einem in der Adventzeit schon ab."