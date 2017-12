Sieben OSV-Asse knacken Limit für WM in China

Am zweiten Tag der österreichischen Kurzbahn-Meisterschaften in Graz haben gleich sieben Schwimmer das Limit für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Hongzhou erbracht. Bei ihrem Sieg über 400 m Kraul schaffte Marlene Kahler am Freitag schon das zweite WM-Limit, zudem gab es zwei Nachwuchsrekorde.