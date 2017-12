Freiburg-Stürmer: "Ich verblöde seit zehn Jahren"

Der 28-Jährige hat in der Bundesliga schon viel Erfahrung gesammelt. Bevor er in Freiburg landete, spielte er für Cottbus, Bayern und Werder Bremen. Und er bedauert die Fokussierung auf seine Sportart. Wenn er in seiner Freizeit mit Freunden unterwegs ist, würde er gerne mehr über die anderen Leute erfahren. Aber sobald man ihn erkenne, würden alle immer nur über Fußball mit ihm reden wollen.

Petersen kam in der laufenden Saison beim SC Freiburg in 16 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er fünf Treffer.