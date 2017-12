Zweites Date! Bouchard trifft Twitter-Fan erneut

Am 5. Februar 2017 erlebte die Welt eines der spannendsten Super-Bowl-Finali aller Zeiten. Beim Stande von 28:3 für die Falcons glaubten nur noch die Wenigsten an eine Wende, auch die Tennis-Glamour-Queen nicht, was sie auch auf Twitter kundtat. Als Reaktion darauf schrieb einer ihrer Fans: "Gehst du mit mir aus, wenn die Patriots doch noch den Super Bowl gewinnen?" Genie Bouchard antwortete sofort mit "Ja". Und das Schicksal nahm seinen Lauf.