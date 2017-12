Köstinger und die Macht der Präsidentin

"Posten im westeuropäischen Vergleich äußerst machtvoll"

Also eigentlich keine Sprosse auf der Karriereleiter, über die man einfach so mal "interimsmäßig" drübersteigt. Denn: "Im westeuropäischen Vergleich ist der Posten der Nationalratspräsidentin äußerst machtvoll", sagt der Staatswissenschaftler Wolfgang C. Müller von der Uni Wien. "Bisher wurde das Amt aber weitestgehend im Sinne einer neutralen Geschäftsführung ausgeübt." Also wenig politisiert. Was darf sie? In der Präsidialkonferenz, bestehend aus den NR-Präsidenten und Klubobleuten, hat die Präsidentin vereinfacht gesagt die Letztentscheidung in Verfahrensfragen.

Dabei ist sie ihrer Partei nicht verpflichtet. Sie darf eingehende Gesetzesvorschläge an parlamentarische Ausschüsse delegieren, ist Herrin über die Geschäftsordnung. Dass dürfen die Vorsitzenden z.b. in Deutschland, Großbritannien oder Spanien nicht.

Heinz Fischer erlaubte - wie in der Verfassung festgehalten - in dieser Funktion 1993 die Abspaltung des Liberalen Forum von der FPÖ als eigene Fraktion. Ist der Bundespräsident verhindert oder verstorben rückt das Nationalratspräsidium interimsmäßig an dessen Stelle. Viel Macht der Präsidentin, die keine Erfahrung als Nationalratsabgeordnete hat. Ihre Wahl ist ein Bruch mit den Konventionen. Ob gut oder schlecht, wird man erst sehen.

C. Zavarsky, Kronen Zeitung