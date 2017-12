Emotionale Debatte und Ringen um das Rauchverbot

Blaue machen Druck, Türkise zurückhaltend

Die ÖVP gab sich bei diesem Thema stets sehr zurückhaltend und würde das am liebsten auch weiterhin so halten. Doch die Freiheitlichen machen Druck, Strache hat sich an dem Thema festgebissen und will nicht lockerlassen. "Irgendwie werden wir ihm da entgegenkommen müssen", ist aus türkisen Kreisen zu hören.

Aber eine komplette Aufhebung des Rauchverbots kann sich die ÖVP, die das Gesetz ja mitbeschlossen hat, nicht erlauben. Experten schlagen bereits Alarm, die Debatte wird in ganz Österreich äußerst hitzig und emotional geführt.