Zu viele Alko-Unfälle am Land

Der viel gerühmte ländliche Raum mag unbestritten seine Vorteile haben - doch einen Nachteil hat er ganz gewiss: Ohne Auto ist man dort mitunter sehr einsam. Das ist für Verkehrsexperten ein Hauptgrund, warum zwischen Enns und Leitha am Land öfter alkoholisierte Autofahrer in Unfälle verwickelt sind als in Städten. Mit mehr als elf Prozent Betrunkenen unter den Unfalllenkern belegt der Bezirk Scheibbs nicht nur landes-, sondern sogar bundesweit den unrühmlichen ersten Platz.

Im Industrieviertel zeigt sich das Stadt-Land-Gefälle ganz deutlich: Während in Wiener Neustadt der Alkolenker-Anteil an den Unfallverursacher bei knapp vier Prozent liegt, ist er im Umland doppelt so hoch. Auch in weitläufigen Regionen des Waldviertels sind die Werte hoch: Bezirk Zwettl acht, Bezirk Gmünd mehr als sieben Prozent. Die Forderung der Verkehrsklub-Fachleute: mehr Discobusse oder Sammeltaxis - finanziert durch die Einnahmen aus den Verkehrsstrafen.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung