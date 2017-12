Herzversagen! RB Leipzig trauert um Fan

"Leider haben wir heute Morgen eine traurige Nachricht. Ein 73-jähriger Zuschauer ist gestern während des Spiels im Stadion zusammengebrochen und in der Nacht im Krankenhaus an Herzversagen gestorben", teilten die Leipziger via Twitter mit. Der Klub sprach den Angehörigen "unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid" aus.