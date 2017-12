Neureuther trauert: "Was ist momentan bitte los?"

Die Ski-Welt trauert: Nur wenigen Wochen nach dem Unfalltod des französischen Weltcup-Abfahrers David Poisson beim Training in Nakiska in Kanada ist mit Max Burkhart ein weiterer Rennläufer auf der Piste verstorben. Felix Neureuther, Klub-Kollege von Burkhart beim SC Partenkirchen, zeigte sich via Facebook tief erschüttert.