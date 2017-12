Deutsches Ski-Talent (17) stirbt bei Abfahrt

Der kanadische Skiverband bestätigte am Mittwoch den Tod des Nachwuchsfahrers. Burkhart war am Dienstag bei einer Nor-Am-Cup-Abfahrt in Lake Louise in ein Schutznetz gestürzt und hatte lebensgefährliche Verletzungen am Unterkörper erlitten. Der Deutsche wurde sofort mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Calgary gebracht, dort erlag er einen Tag später seinen Verletzungen.

Hier lesen Sie die Reaktionen aus der Skiwelt!