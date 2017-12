(Noch) kein "Dosen-Kracher" Leipzig gegen Salzburg

Die Leipziger verpassten bei der Premieren-Teilnahme in der Champions-League den Achtelfinal-Einzug. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl unterlag am Mittwoch vor eigenem Publikum Besiktas Istanbul mit 1:2 und wurde in der Gruppe G nur Dritter. Für Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Co. geht es damit 2018 in der Europa League weiter.