Bach begrüßt Putins Pro-Olympia-Stellungnahme

IOC-Präsident Thomas Bach hat es am Mittwochabend begrüßt, dass sich Russland nach den Doping-Sanktionen gegen einen Total-Boykott der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ausgesprochen hat. Er hoffe, dass eine neue Generation von Athleten eine Brücke in "eine saubere Zukunft des russischen Sports baut", erklärte der Deutsche zum Abschluss zweitägiger Beratungen der IOC-Spitze in Lausanne. Oben im Video sehen Sie die Gründe für den Ausschluss Russlands.