Olympia-Bann: US-Senator fordert nun Entzug der WM

Der Ausschluss Russlands von den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in Pyeongchang ist von Politikern und Funktionären der USA begrüßt worden. Nach der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Dienstagabend kritisierte US-Senator John McCain Russland am härtesten und forderte nun sogar den Entzug der Fußball-WM 2018 im Riesenreich.