EL-Aufstieg "wäre für Austria ein enormer Erfolg"

"Krone": Donnerstag das "Finale" in der Europa League gegen AEK Athen, ein Sieg, und die Austria ist aufgestiegen - wäre das für Sie die Krönung Ihrer bisherigen Sportdirekor-Ära?

Franz Wohlfahrt: Natürlich wäre dem so, für den Verein nach vielen Jahren auch ein enormer Erfolg. Aber man darf nicht alles an einem Spiel festmachen, die Arbeit nur deswegen beurteilen.

"Krone": Erfolg und Misserfolg liegen bei Austria derzeit eng beisammen, Sie hielten sich öffentlich sehr zurück ...

Wohlfahrt: ... was aber nicht heißt, dass ich nichts getan habe. In solchen Situationen gilt es, Ruhe zu bewahren, diplomatisch zu agieren, das habe ich intern getan, sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben an. Vor sieben Wochen, als es gut lief, haben wir auch nicht anders gearbeitet, ich habe genau analysiert, was los war/ist.

"Krone": Und was war/ist los?

Wohlfahrt: Einige Leistungsträger zeigen eine Berg- und Talfahrt, dazu kommt die Personalnot, die ist ein Faktum, tut schon sehr weh.

"Krone": Trainer Thorsten Fink meinte, dass man die Ziele neu definieren muss, wenn man zum Beispiel einen Raphael Holzhauser nicht halten kann.

Wohlfahrt: Ich habe Verständnis für den Trainer und seine Sorgen, aber auch da bleibe ich ganz ruhig. Holzhauser war jetzt auch dabei, als es nicht so gut lief …

"Krone": Wie sieht es konkret bei dieser Personalie aus? Holzhauser sagt, dass die Austria auf ihn zukommen muss.

Wohlfahrt: Das haben wir schon sehr oft getan, es gab viele Gespräche mit seinem Management, im Moment sehe ich das so wie er, dass wir nicht zusammenkommen. Aber warten wir ab, wie es sich sportlich weiterentwickelt, ob wir aufsteigen, Geld in die Kassa kommt. Wer dann auf wen zugeht, ist egal.

"Krone": Und wie sieht es mit Ihrer Vertragsverlängerung aus?

Wohlfahrt: Mir taugt es total bei der Austria, es gab bereits ein Gespräch mit dem Präsidenten, beide Seiten haben große Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit gezeigt. Nächste Woche gibt es wieder ein Gespräch. Aber glauben Sie mir: Derzeit sind andere Sache wichtiger, wir alle wollen Donnerstag über den Aufstieg jubeln!