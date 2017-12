FC Ingolstadts ungeschlagene Serie gerissen

Die ungeschlagene Serie des FC Ingolstadt in der zweiten deutschen Bundesliga ist am Montag zu Ende gegangen. Nach sieben Partien ohne Niederlage in Folge mussten sich die aus dem Oberhaus abgestiegenen "Schanzer" vor eigenem Publikum Eintracht Braunschweig mit 0:2 geschlagen geben. Im Kampf um die Rückkehr in Liga eins war das ein großer Rückschlag für Ersatzgoalie Marco Knaller und Co.