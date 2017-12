"Ohne Berührung ist Training unmöglich"

Nach drei Wochen in Nordamerika kehrten Österreichs Ski-Damen wieder in die Heimat zurück. Mit drei Podest-Plätzen in fünf Rennen fiel die Bilanz auch recht erfreulich aus. Was die rot-weiß-rote Truppe auf ihrer Reise wie ein Schatten begleitet hat, war aber die Missbrauchs-Debatte in Österreich. Cheftrainer Jürgen Kriechbaum brach im Interview mit der "Kronen Zeitung" eine Lanze für seinen Betreuer-Stab.