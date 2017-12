Drohung löste Evakuierung von Schule und Heim aus

Nach der Entschärfung einer Paketbombe in Potsdam hat ein Bombenalarm am Montag Deutschland erneut in Atem gehalten. Ausgerechnet eine Schule erhielt eine anonyme Drohung, das Gebäude musste evakuiert werden. Im benachbarten Seniorenheim wurde ein verdächtiges Paket gefunden, berichtete die Polizei auf Twitter. Nach Stunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.