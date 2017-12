Brite Sam Bird gewinnt Saison-Auftakt in Hongkong

Nicht nach Wunsch lief es für die bisherigen Titelträger in dieser vollelektrischen Klasse. Premierengewinner Nelson Piquet (BRA/Jaguar) wurde Vierter (15,324), der Schweizer Sebastien Buemi nach Elektronik-Problemen an seinem Renault Zwölfter (26,202) und Titelverteidiger Lucas Di Grassi (BRA/Audi) nach einer Kollision mit Buemi mit einer Runde Rückstand auf dem 1,86-km-Kurs unter 20 gestarten und 19 klassierten Fahrern gar nur 18. Für Sonntag ist ein zweites Rennen in Hongkong angesetzt.

Bird fuhr seinen komfortablen Vorsprung heraus, obwohl er eine Durchfahrtsstrafe kassierte, weil er beim Fahrzeugwechsel einen Mechaniker umgefahren hatte. Erstmals in der Formel-E-Geschichte kam nach einem Unfall eine Rote Flagge zum Einsatz. In der nächsten Saison soll mit verbesserten Batterien und Autos und damit ohne Fahrzeugwechsel sowie neuen, prominenten Teams gefahren werden.