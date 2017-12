Mit ihm will Djokovic zurück an die Spitze!

Stepanek galt bisher schon als Legende in Tschechien, jetzt dürfte er aber noch ein Stück berühmter werden: Der 39-Jährige wird der neue Trainer von Djokovic. Der ehemalige Weltranglistenerste teilte die Verpflichtung des tschechischen Allrounders am Donnerstag bei einem Livestream auf dem sozialen Netzwerk Instagram mit. Der derzeit verletzte zwölfmalige Grand-Slam-Sieger Djokovic, einst Schützling von Boris Becker, will Ende Dezember in Abu Dhabi sein Comeback geben.