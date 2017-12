Muss Tesla in Deutschland jetzt Geld zurückzahlen?

Den Skandal ins Rollen gebracht haben die Kollegen von "Auto Bild", die herausgefunden haben, dass das Basismodell des Tesla Model S. in Deutschland zwar mit 69.019 Euro in der Preisliste steht, aber auch auf Nachfrage schlichtweg nicht verkauft wird. Es müsse zumindest das Komfortpaket um 13.101 Euro mitgeordert werden, das etwa Rückfahrkamera, Navigationssystem, Spurhalteassistent und Parksensoren umfasst, so das Blatt.

Das Problem daran: In Deutschland wird der Kauf eines Elektroautos mit 4000 Euro bezuschusst, wenn das Basismodell netto, also ohne Mehrwertsteuer, unter 60.000 Euro kostet. Ist diese Voraussetzung gegeben, ist jede Version dieses Fahrzeugs, also auch mit Mehrausstattung, förderfähig. Nur: Wenn das Basismodell in Wirklichkeit nicht erhältlich ist, liegt der Verdacht eines verbotenen Tricks nahe. Und genau das prüft nun das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Von der Förderliste wurde das Model S bereits gestrichen, möglicherweise müssen bereits ausbezahlte Prämien zurückerstattet werden.

Dem Bericht zufolge sind nicht nur (Test-)Käufer mit dem Kaufwunsch abgeblitzt, es wurde von Tesla-Mitarbeitern ganz offen ausgesprochen, dass das Schein-Basismodell nur als Irrlicht für das BAFA eingeführt wurde, damit der Tesla Model S auf die Förderliste genommen wird.