„Familien-Clan“ handelte mit Heroin: 76 Festnahmen

Internationaler Großschlag gegen eine kurdisch-türkische Heroin-Bande: Im Zuge der

"Operation Triest" gingen unter der Federführung heimischer Fahnder bei unzähligen Zugriffen in Österreich und drei weiteren Ländern insgesamt 100 Verdächtige ins Netz, alleine 76 in Österreich. Rund 40 Kilogramm Suchtgift und 165.000 Euro in bar wurden sichergestellt.